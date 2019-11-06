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Akhisarspor'da Altıparmak'tan uyarı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta tek galibiyetle yetinince zirveden inip lider Hatayspor'un 3 puan gerisine düşen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ilk yarının sonlarına yaklaştıklarını, maksimum puanı toplamaları gerektiğini söyledi.

Akhisarspor'da Altıparmak'tan uyarı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta tek galibiyetle yetinince zirveden inip lider Hatayspor'un 3 puan gerisine düşen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ilk yarının sonlarına yaklaştıklarını, maksimum puanı toplamaları gerektiğini söyledi. Bu hafta kendileri gibi 17 puan toplayan eski takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında zorlu bir deplasmana çıkacaklarını hatırlatan Altıparmak, "İlk yarının sonlarına geliyoruz. Önemli rakiplerimizden biriyle deplasmanda oynayacağız. Hedefimiz her maç olduğu gibi kazanmak. Çok iyi ve kendi sahasında çok etkili oynayan bir takımla karşılaşacağız" dedi.

"Biz de oyun ve pozisyon anlamında çok iyi durumdayız" diyen Mehmet Altıparmak, "Son haftalardaki futbol gerçekten çok iyi, çok pozisyona giriyoruz. Sadece bunları sonuca yansıtamadık. Erzurum'da gireceğimiz pozisyonları değerlendirip kazanmak istiyoruz. Çok zor bir karşılaşma olacak. Maç farklı iklim ve soğuk havada oynanacak. Her şartta bunu alışmalıyız. İkinci yarı bir çok maçı bu tür hava şartlarında oynayacağız. İnşallah iyi futbol neticesinde Akhisar'a 3 puan alıp döneriz" diye konuştu.

Akhisarspor'da Adana Demirspor maçında sakatlanan Cocalic'in yetişmesi zor. Burhan'ın durumu ise maç günü netleşecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
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