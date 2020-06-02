Akhisarspor'da avantajı fikstür

Puan tablosunda 45 puanla, direkt Süper Lig hattının 2 puan gerisinde beşinci sırada yer alan Akhisar, lige dönüşte ilk maçta 43 puanlı Altay'a konuk olduktan sonra Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor , Boluspor (D) ve Keçiörengücü maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak. Kalan 6 maçta en az 15 puanı hanesine yazdırarak Süper Lig'e dönüşünü ilan etmek isteyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yılmaz Vural , sezon sonunda 60'ı geçen ekiplerin ipi göğüsleyeceğini söylemişti.

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır ara verilen sezona 19-21 Haziran hafta sonunda oynayacağı Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Süper Lig adaylarından Akhisarspor, yarışta fikstür avantajına güveniyor. Ligde 19 Mart'ta sezon durdurulmadan önce üst üste Hatayspor , Adana Demirspor , Büyükşehir Belediyespor gibi kendinden üst sıradaki takımlarla oynayıp 7 maçlık periyottan 5 galibiyet çıkaran Akigo, kalan tüm maçlarına puan tablosunda altındaki rakipler karşısında çıkacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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