Akhisarspor'da barış sağlandı

Spor Toto Süper Lig'den düştükten sonra Akhisar Belediyesi ile kulüp yönetimi arasında üst üste krizlerin yaşandığı Akhisarspor'da gerginlik sona erdi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu , geçen ay köprüleri attığı başkan Hüseyin Eryüksel 'le bir araya gelerek el sıkıştı. Dutlulu, daha önceden kulübün kullanımında olan belediyenin Spor Toto Akhisar Stadı ve Yılmaz Atabarut Tesisileri'nin ücretsiz olarak Akhisarspor'un hizmetinde olacağını açıkladı. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel'i makamında ağırlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarspor'un geleceği için anlaşma sağlandığını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.Yapılan görüşme sonrası, "Takımımızın menfaati için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız" diyen başkan Dutlulu, Akhisarspor'a yine personel desteği de sağlayacaklarını dile getirerek, "Akhisarspor sevdalısı olarak Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ile bir araya geldik ve şehrimizin takımının geleceği için toplantı yaptık. Daha önceden Akhisar Belediyesi tarafından Akhisarspor'a kiraya verilen Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu ile Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Spor Tesisleri'ni ücretsiz olarak Akhisarsporumuzun hizmetine sunduk. Biz takımımızın menfaati için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, "Belediye meclisimizde alınacak ortak karar sonrasında, Akhisarspor için başkanımızın talep ettiği 8-10 kişilik belediye personelimizi de takımımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.Kongrelerin açık ve şeffaf bir şekilde yapılmaması nedeniyle eleştirilen Akhisarspor yönetimi ile taraftarın bir bütün olması gerektiğini ifade eden başkan Dutlulu, şeffaflık vurgusu yaparak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi. Başkan Dutlulu, "Olumlu geçen görüşmemizin sonucunda kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel'den ricalarımız; taraftar ile takımın birlikteliğinin sağlanması, üyeliklerin halka açılması ve şeffaf bir yönetim anlayışı oldu. Gençlik yıllarımdan beri sıkı bir taraftarı olduğum şehrimizin takımı Akhisarspor'a sevdamız ve heyecanımız ilk gün olduğu gibi devam ediyor. Takımımızın taraftarıyla birlikte, geçmişte kazandığı başarılara daha yenilerini eklemesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Akhisarspor'un çıkarları her zaman bizim önceliğimiz olacaktır. Bu noktada uzlaşma sağladığımız Eryüksel'e şehrimiz adına teşekkür ederim" dedi.

