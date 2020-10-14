Akhisarspor'da başkanlık tartışmaları sürüyor - Son Dakika

Akhisarspor'da başkanlık tartışmaları sürüyor

14.10.2020 13:28
Akhisarspor'da başkanlık tartışmaları sürüyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta yapılması planlanan olağanüstü kongresi koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında ertelenen Akhisarspor'da tartışmalar bitmiyor.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta yapılması planlanan olağanüstü kongresi koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında ertelenen Akhisarspor'da tartışmalar bitmiyor. Kulüp, geçen ay yönetim dışından imza yetkileri verilen Evren Özbey liderliğinde yola devam edilip en kısa sürede kongre yapılacağını açıklarken, tüzük gereği başkanın 11 kişilik mevcut yönetim içinden seçilmesi gerekliliği halen konuşuluyor. Akhisarspor'da geçen ay başkanlık görevinden istifa etmesine rağmen yönetim kurulu üyeliği süren Fatih Karabulut'un yönetim içinden bir başkan seçilirse göreve dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Yeşil-siyahlılarda son dönemde yaşananlara tepki gösteren eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan ise geçtiğimiz günlerde 1970 Akigo Taraftarlar Derneği'nin önünde, "Akhisarspor sahipsiz değildir. Mevcut yönetim itibarını kaybetmiştir. Akhisarspor'da öyle şeyler oluyor ki Türkiye'de örneği yok. Başkan, başkanvekili oluyor, başkanvekili başkan oluyor. Ardından İstanbul'dan menajerlik şirketine imza yetkisi veriliyor. Bu kanunsuzdur. İmza yetkisini vermek kanunsuzdur. Menajerlik şirketi olan biri takım yönetemez. Daha önce menajerlere karşı olan yönetim menajere takım veriyor. Artık susmayacağız" açıklamasını yapmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kongre, Evren, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'da başkanlık tartışmaları sürüyor - Son Dakika Spor

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