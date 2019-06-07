Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da belirsizlik hakim
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Akhisarspor'da belirsizlik hakim

28 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da yönetim cephesinden yeni sezonla ilgili hiçbir açıklama gelmedi.

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Spor Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da yönetim cephesinden yeni sezonla ilgili hiçbir açıklama gelmedi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun başkan Hüseyin Eryüksel'le köprüleri atıp kulüple sözleşmeleri iptal ederek yönetime istifa çağrısı yaptığı yeşil-siyahlılar sessiz kaldı. Kongre tarihi kamuoyuna ilan edilmeyen Akigo'da teknik direktör konusunda da belirsizlik yaşanıyor. İstifa çağrılarına hiçbir yanıt vermeyen başkan Hüseyin Eryüksel'in yola geçen sezon olduğu gibi antrenör Cem Kavçak'la devam edip etmeyeceği netleşmedi. Birçok futbolcunun ayrılmak istediği kulüpte iç ve dış transfer çalışmaları da henüz başlamadı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:04 Kaynak: DHA
Hüseyin Eryüksel, Spor
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