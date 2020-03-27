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Akhisarspor'da Bjanarson göze girdi
6 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Elman Bjarnason, teknik direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de golleri sıralamaya başladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Elman Bjarnason, teknik direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de golleri sıralamaya başladı. Son 6 maçta on birin değişmezi olan İzlandalı attığı 3 golle de takımına büyük katkı sağladı. Bjarnason 3-2 kazanılan Hatayspor ve Adana Demirspor ile 2-0 galip gelinen Giresunspor karşılaşmalarında ağları sarstı. Bjarnason bu periyotta 2 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Hatayspor ve yine 3-2 kazanılan Osmanlıspor karşılaşmalarında 1'er gol pası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:27 Kaynak: DHA
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