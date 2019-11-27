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Akhisarspor'da Burhan farkı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu.

Akhisarspor'da Burhan farkı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlı kadronun en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki Burhan, alınan 6 galibiyetin 3'üne direkt katkı yaptı. Attığı 6 golle takımın en skorer futbolcusu olmayı da başaran Burhan, 1-0'lık Adanaspor galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti. Adana randevusunun ardından puansız dönülen Bursaspor maçında ağları sarsan Burhan, 2 golle 3-1'lik Hatayspor galibiyetinin mimarı oldu.

Burhan Eşer, son olarak Altay maçında takımı gerideyken sahneye çıkıp attığı 2 golle 2-1'lik galibiyeti getirdi. Kariyerinde Süper Lig'de 273 maçta 41 gol atan Burhan, Sivasspor ve BŞB Erzurumspor formalarıyla 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

Başkan Hüseyin Eryüksel'in 10 yılı aşkın görev süresinin ardından istifa edip koltuğu yönetimden Fatih Karabulut'a bırakacağının iddia edildiği Akhisarspor'da Eryüksel ve Karabulut, takımın Ümraniyespor maçı öncesi ilk antrenmanını birlikte takip etti. Akhisarspor'da Eryüksel, son haftalarda maçlara da gelmiyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Burhan Eşer, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
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