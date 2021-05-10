Akhisarspor'da buruk yıl dönümü

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının 3'üncü yılını buruk kutladı. Süper Lig'de yer aldığı dönemde 10 Mayıs 2018'de Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar, henüz 3 yıl sonra kupanın yıl dönümünü 2'nci Lig'e düşmenin üzüntüsüyle geçirdi. Sosyal medyada taraftarlar, kupanın yıl dönümünde kulübün 3 yılda geldiği noktayı eleştirdi.
Kaynak: DHA
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