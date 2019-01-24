Akhisarspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.



Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma, koşu ve dar alanda pas çalışması yaptı.



Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Dany Nounkeu, Bilal Kısa ve Eray Ataseven, çalışmada yer almadı.





Yeşil-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor maçı için Manisa'daki hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra müsabaka için Rize'ye gidecek.

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