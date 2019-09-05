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Akhisarspor'da Cikalleshi affedildi!

44 dakika önce

Sezon başında yönetime Süper Lig'de yer alan bir kulüpte forma giymek istediğini bildirdiği için 2 aydır takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan Arnavut golcü, bir takımla anlaşamayınca elde kaldı.

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Sezon başında yönetime Süper Lig'de yer alan bir kulüpte forma giymek istediğini bildirdiği için 2 aydır takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan Arnavut golcü, bir takımla anlaşamayınca elde kaldı.


Yönetimin görüştüğü futbolcu ücretinde indirim yaparak 1. Lig'de forma giymeyi kabul edince lisansı çıkartıldı.


2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde A Milli Takım'ın da rakipleri arasında bulunan Arnavutluk Milli Takımı'nın oynayacağı Fransa ve İzlanda maçları için milli kafileye çağrılan Cikalleshi, dönüşte Akhisar kadrosuna katılacak.


Sokol Cikalleshi'nin dönüşüyle kadrosundaki yabancı sayısı 7'ye çıkan Akhisar, 1. Lig'de statü gereği bu isimlerden 6'sını maç kadrosuna alıp 5'ini aynı anda sahaya sürebilecek.


Yeşil-siyahlılarda ikinci dönemini geçiren Cikalleshi, geçen sezon devre arasında Göztepe'den geldiği kulüpte ligde 13 maçta 1, Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol attı.


Arnavut futbolcu gibi kadro dışı olan stoper Dany'e ise af gündemde değil.


Akhisarspor'da Adanaspor'la oynanan sezonun ilk maçında kasığında yırtık meydana gelen Bjarnason'un da tedavisi sürüyor. Bjarnason, ligdeki Menemenspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.


Akhisar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:54 
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