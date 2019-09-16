Akhisarspor'da cikalleshi'den müthiş dönüş

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da sezon başı hazırlık döneminde ve ligin ilk 3 maçında kadro dışı kaldıktan sonra kulüp bulamayınca affedilen, antrenman ve maç eksiğine rağmen çağırıldığı Arnavutluk Milli Takımı'yla 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Dünya Şampiyonu Fransa ve İzlanda'ya gol atan Cikalleshi, yeşil-siyahlılarda aylar sona ilk sınavında da kurtarıcı oldu. Yeşil-siyahlı formayı son olarak geçen sezon 19 Mayıs'ta Süper Lig'deki Kayserispor randevusunda giyen Cikalleshi, milli takım dönüşü Hadzic'in sakatlığıyla ayağının tozuyla Menemenspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Hadzic'in Bosna Hersek Milli Takımı'ndan sakat döndüğü Akigo'da 90 dakika sahada kalan Cikalleshi, 85. dakikada attığı penaltı golüyle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Akhisarspor, Cikalleshi'nin golüyle 4 maçta 7 puana ulaşarak zirve yarışına ortak oldu. Menemen deplasmanında Tolga'nın kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynayıp kazandıklarının altını çizen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Ceza sahasına 25 ortamız, kaleye 10 şutumuz var. Normalde bu istatistiklerle bir maç 3-4 gollü biter. Takım 10 kişi kaldıktan sonra direnç gösterip daha iyi oynadı. Penaltıdan da olsa kazanmayı bildik. Eksiklere rağmen çok önemli bir 3 puan aldık" dedi.

PENALTISEVER AKHİSAR

AKHİSARSPOR bu sezon TFF 1. Lig'de 4 haftada attığı 3 golü de penaltıdan buldu. Ligde ilk hafta Adanaspor'u Burhan Eşer'in penaltı golüyle 1-0 yenen Akigo, ikinci haftada 2-1 kaybettiği Bursaspor deplasmanında golü yine Burhan'ın penaltısından attı. Altınordu maçı 0-0 biterken dün oynanan Menemenspor sınavında bu kez Cikalleshi penaltıdan ağları sarstı.