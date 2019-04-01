Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Cikalleshi Riske Edilmeyecek

Akhisarspor'da Cikalleshi Riske Edilmeyecek

1 saat önce

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşarak ardından düşme hattından kurtulamadığı Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Akhisarspor'da sakatlıktan çıkan Cikalleshi, kupada riske edilmeyecek.

Akhisarspor'da Cikalleshi Riske Edilmeyecek, System.String[]


ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşarak ardından düşme hattından kurtulamadığı Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Akhisarspor'da sakatlıktan çıkan Cikalleshi, kupada riske edilmeyecek. Arnavut futbolcuyu Ümraniyespor maçında oynatmayacak Teknik Sorumlu Cem Kavçak, golcüsünü eski takımı Göztepe'ye karşı sahaya sürmeyi planlıyor. Cikalleshi, sezonun ilk yarısını Göztepe'de geçirip Akigo'ya transfer olmuştu. Yeşil-siyahlılarda stoper Cocalic de iyileşti. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Spor
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