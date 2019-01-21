Akhisarspor'da Cocalic İmzaladı
1 saat önce
Transfer döneminde Kayserispor'dan orta saha Rotman, Osmanlıspor'dan golcü Cikalleshi ve Trabzonspor'dan sağ bek Zeki Yavru'yu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor, Boşnak defans oyuncusu Edin Cocalic'le sözleşme imzaladı.
Transfer döneminde Kayserispor
'dan orta saha Rotman, Osmanlıspor'dan golcü Cikalleshi ve Trabzonspor
'dan sağ bek Zeki Yavru
'yu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor, Boşnak defans oyuncusu Edin Cocalic'le sözleşme imzaladı. Son olarak Belçika
'nın Mechelen
ekibinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola ülkesinin Zeljeznicar takımında başlayan Cocalic, Yunanistan
'da Panionios, İsrail
'de Maccabi Haifa'da oynadı. Edin Cocalic, sezonun ilk yarısında Mechelen'de 5 lig, 2 kupa maçına çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:22 Kaynak: DHA
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