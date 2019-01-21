Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Cocalic İmzaladı

Akhisarspor'da Cocalic İmzaladı

1 saat önce

Transfer döneminde Kayserispor'dan orta saha Rotman, Osmanlıspor'dan golcü Cikalleshi ve Trabzonspor'dan sağ bek Zeki Yavru'yu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor, Boşnak defans oyuncusu Edin Cocalic'le sözleşme imzaladı.

Akhisarspor'da Cocalic İmzaladı, System.String[]
Transfer döneminde Kayserispor'dan orta saha Rotman, Osmanlıspor'dan golcü Cikalleshi ve Trabzonspor'dan sağ bek Zeki Yavru'yu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor, Boşnak defans oyuncusu Edin Cocalic'le sözleşme imzaladı. Son olarak Belçika'nın Mechelen ekibinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola ülkesinin Zeljeznicar takımında başlayan Cocalic, Yunanistan'da Panionios, İsrail'de Maccabi Haifa'da oynadı. Edin Cocalic, sezonun ilk yarısında Mechelen'de 5 lig, 2 kupa maçına çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:22 Kaynak: DHA

Zeki Yavru, Kayserispor, Spor
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