Akhisarspor'da dağılma korkusu
TFF 1'inci Lig'de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının içinden çıkamayınca sezona sayılı günler kala olağanüstü kongre kararı alan Akhisarspor'da taraftarlar takımın dağılmasının korkusunu yaşıyor.
TFF 1'inci Lig'de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının içinden çıkamayınca sezona sayılı günler kala olağanüstü kongre kararı alan Akhisarspor'da taraftarlar takımın dağılmasının korkusunu yaşıyor. Daha önce geçen sezondan 7 as futbolcunun gittiği, yüksek ücretleri nedeniyle kulüp bulmaları istenen Cikalleshi ve Rotman'ın da arayışta olduğu yeşil-siyahlılarda daha önce prensipte anlaşılan Cocalic, Altay'la flörtte. Mevcut kadroya geçen sezondan kalıp pazarlıklarla 3 milyon 290 bin TL'ye indirilen alacakları halen ödenemezken birçok futbolcunun arayış içinde olduğu öğrenildi. Eski yabancı futbolcuları Emnes, Grbic, Bokila ve Henrique'ye olan 1.7 milyon Euro kesinleşmiş borcu nedeniyle FIFA kanalıyla transfer yasaklısı olan Akhisar, takımda kopmalar sürerse takviye de yapamayacak. Akhisarspor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında 3'üncü Lig ekibi Somaspor'a evinde 1-0 yenildi.
Son Dakika İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında Fransa'da ders kitaplarına giren PKK propagandasına Türkiye'den sert tepki Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı