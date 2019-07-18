Akhisarspor'da Dany ve Cikalleshi beklemede

TFF 1'inci Lig'de sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'da geçen yıl Süper Lig kadrosunda yer alan yabancılardan yalnız Dany ve Cikalleshi'nin durumu belirsiz kaldı. Kadrosundaki 14 yabancıdan 8'iyle yollarını ayırıp Lukac, Vrsajevic, Rotman ve Cocalic'i takımda tutan yeşil-siyahlılarda kulüp bulması istenen Kamerunlu stoper Dany ve 1. Lig'de forma giymeyeceği yönetime bildiren Arnavut golcü Cikalleshi, Akhisar'da özel program dahilinde antrenmanlarını sürdürüyor. Yönetim, sözleşmeleri süren iki futbolcuyla da mutlaka yollarını ayırmayı planlıyor. Transferde kendileri ve kulüpleriyle anlaştığı Gazişehir Gaziantep'ten sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk ve stoper Uğur Arslan Kuru'ya imza attıracak Akhisar, kontenjanı boşaltıp yabancı bir golcü alacak.

- İzmir