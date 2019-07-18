Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Dany ve Cikalleshi beklemede
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor'da Dany ve Cikalleshi beklemede

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'da geçen yıl Süper Lig kadrosunda yer alan yabancılardan yalnız Dany ve Cikalleshi'nin durumu belirsiz kaldı.

Akhisarspor'da Dany ve Cikalleshi beklemede, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'da geçen yıl Süper Lig kadrosunda yer alan yabancılardan yalnız Dany ve Cikalleshi'nin durumu belirsiz kaldı. Kadrosundaki 14 yabancıdan 8'iyle yollarını ayırıp Lukac, Vrsajevic, Rotman ve Cocalic'i takımda tutan yeşil-siyahlılarda kulüp bulması istenen Kamerunlu stoper Dany ve 1. Lig'de forma giymeyeceği yönetime bildiren Arnavut golcü Cikalleshi, Akhisar'da özel program dahilinde antrenmanlarını sürdürüyor. Yönetim, sözleşmeleri süren iki futbolcuyla da mutlaka yollarını ayırmayı planlıyor. Transferde kendileri ve kulüpleriyle anlaştığı Gazişehir Gaziantep'ten sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk ve stoper Uğur Arslan Kuru'ya imza attıracak Akhisar, kontenjanı boşaltıp yabancı bir golcü alacak.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Dany Nounkeu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı! Yargıtay, mali müşavir cinayetinde karısına ve sevgilisine verilen cezayı bozdu Sınıf arkadaşına cinsel istismarda bulunup çıplak görüntülerini çeken çocuk için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Dany ve Cikalleshi beklemede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]