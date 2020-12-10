Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
10.12.2020 17:21
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Cem Kavçak'ın istifası sonrası arayışa geçen yönetim teknik direktörlük görevine Mesut Dilsöz'ü getirdi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Cem Kavçak'ın istifası sonrası arayışa geçen yönetim teknik direktörlük görevine Mesut Dilsöz'ü getirdi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. İmza törenine Başkanımız Evren Özbey, yöneticilerimiz Serhat Özbey, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldılar. Akhisarspor camiamıza hayırlısı olsun" ifadelerine yer verildi. Dilsöz, önceki günlerde Balıkesirspor'daki görevinden ayrılmıştı.
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