Akhisarspor'da Dutlulu'dan yeni açıklama

SPOR Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'un 10 yıldır görevde olan mevcut yönetimi ve Başkan Hüseyin Eryüksel'le köprüleri atan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yeni bir açıklama yaptı. Eryüksel'e istifa çağrısı yapıp kulüp bünyesinde çalışan 70 belediye personelini geri çeken, yeşil-siyahlı mevcut yönetimle yapılan tüm sözleşmeleri de iptal eden Dutlulu, sosyal medya hesabında, "Takım hakkında fikir beyan ediyorum, 'Sen işine bak' diyorlar. İşime bakıp belediye ile kulübün mali yapısını ayırıyorum, aynı kişiler, 'Neden destek olmuyorsun' diyorlar. Kusura bakmasınlar doğruları söylemeye ve yapmaya devam edeceğim. Açıklamalarımızı takip edin" mesajını verdi.Belediye Başkanı Dutlulu, belediye bünyesindeki Spor Toto Akhisar Stadı'nda da incelemelerde bulundu. Yeşil-siyahlılarda sezon başından bu yana tribünde Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel'i istifaya davet eden taraftarlar da sosyal medyada, "Eryükselistifa" etiketiyle kampanya başlattı. "Akhisarspor kimsenin tapulu malı değildir" diyen taraftarlar, yüzlerce mesajla Başkan Eryüksel'i istifaya çağırdı. Yeni sezon öncesi henüz teknik heyet ve takımla ilgili bir hamle yapmayan Akigo'nun Portekizli futblcularından Helder Barbosa'ya Trabzonspor ve Denizlispor'un talip olduğu iddia edildi. Son 2 sezondur Akhisar'da forma giyen 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulüple sözleşmesi 2020 yılında bitecek.CIKALLESHI MİLLİ TAKIMDAAkhisarspor'un Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi, ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı İzlanda ve Moldova maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Cikalleshi'nin kadroda yer aldığı Arnavutluk, 8 Haziran'da deplasmanda İzlanda, 11 Haziran'da ise evinde Moldova ile karşılaşacak. Geride kalan sezonun devre arasında Göztepe'den yuvaya dönüp sözleşmesi süren Cikalleshi, Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3, ligde ile 13 maçta 1 kez ağları sarstı.

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