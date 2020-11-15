Akhisarspor'da Dutlulu dernekten yana - Son Dakika

Akhisarspor'da Dutlulu dernekten yana

15.11.2020 13:51
Akhisarspor'da Dutlulu dernekten yana, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de bu sezon mali ve idari çalkantılarla sarsılan Akhisarspor'da uzun süredir sessiz kalan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kulübün dernek olarak kalması taraftarı olduğunu açıkladı.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon mali ve idari çalkantılarla sarsılan Akhisarspor'da uzun süredir sessiz kalan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kulübün dernek olarak kalması taraftarı olduğunu açıkladı. Geçen haftalarda Başkan Fatih Karabulut'un istifasıyla imza yetkileri yönetim dışından menajerlik şirketleri olan Evren Özbey ve kardeşlerine verilen, ardından kağıt üzerinde başkanlık görevine Harun Eryüksel'in getirildiği kulüpte aralık ayında yapılması beklenen olağanüstü kongre öncesi belirsizlik sürerken Dutlulu, sosyal medyada taraftarın sorularına yanıt verdi. Geçmiş yönetimleri eleştiren Dutlulu, "Ben 1.5 senedir ne desem, 'Hayır' dendi, kasada para varken söylediklerimiz önemsenmedi. Kulüp 30 milyon borç yapıp, 3 gün sonra 3 milyon ödeme yapmamız lazım denildiği gün kulübü belediye alsın dendi. Ben prensip olarak destek veriyorum ama karışmıyorum artık" ifadelerini kullandı.

Özbey kardeşlerin kulüpte göreve geldikten sonra kendisini 2 kez ziyaret ettiğini belirten Besim Dutlulu, Evren Özbey göreve gelmeden böyle bir şey olacağından haberi olmadığını belirtti. Dutlulu, "Zaten bu konu hakkında da prensip olarak konuşmuyorum. Dernek üyelerinin vereceği her karara saygılıyım. Belediye olarak dernek statüsünde ve kulübün adı Akhisarspor olduğu müddetçe destek vereceğiz. Biz belediye olarak zaten yardım ediyoruz. Hatta bana örnek gösterilen belediyelerden kat ve kat fazla destek oluyoruz. Kulübün yönetimine karışmıyoruz, dernek yapısından karışma şansımız da yok zaten. Ben son gelişmelerden sonra kulübü alın lafının çok samimi olmadığını gördüm. Ayrıca bu ekonomik şartlarda yeni kaynak yaratmak da kolay değil. Tüm kulüpler benzer durumda. Akhisarspor'a en az zararı verecek hamleler yapıyoruz" dedi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'da Dutlulu dernekten yana - Son Dakika Spor


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