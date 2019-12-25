Akhisarspor'da eksik çok - Son Dakika
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Akhisarspor'da eksik çok

6 saat önce

Orta saha oyuncusu Taha'nın devreyi kapattığı yeşil-siyahlılarda diğer orta saha oyuncuları Aykut ve Rotman da zorlu deplasman öncesi cezalı duruma düştü.

Akhisarspor'da eksik çok, System.String[]

Orta saha oyuncusu Taha'nın devreyi kapattığı yeşil-siyahlılarda diğer orta saha oyuncuları Aykut ve Rotman da zorlu deplasman öncesi cezalı duruma düştü. Öte yandan, Boluspor mücadelesinde sakatlanan stoper Uğur Arslan da bu maçta görev yapamayacak.


Ligde 27 puanla üçüncü sırada olan ancak deplasmanda 5 maçtır kazanamayan Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Görev yapamayacak oyuncularımız var ama sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz. Kazanıp devreye hedefimize yakın girmek istiyoruz" dedi. Karşılaşma öncesi ligde Akhisar'ın 27, Keçiröngücü'nün ise 25 puanı bulunuyor.


Uğur Arslan, Boluspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:34 
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