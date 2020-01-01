Akhisarspor'da Eray yolcu - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'da Eray yolcu - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da Eray yolcu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 27 puanla 5'inci sırada bitiren Akhiarspor'da Eray Ataseven ile yollar ayrılıyor.

Akhisarspor'da Eray yolcu, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 27 puanla 5'inci sırada bitiren Akhiarspor'da Eray Ataseven ile yollar ayrılıyor.

Süper Lig döneminden bu yana son 3 sezondur yeşil-siyahlı kadroda yer alan 26 yaşındaki ön libero, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle ligde yalnız 1 maçta görev yaptı. Teknik ekiple de tartışma yaşayan futbolcunun Antalya kampının kadrosuna alınmadığı, oyuncuya kulüp araması için izin verildiği öğrenildi. Başka bir futbolcuyu daha kadrodan elemek istemeyen Akigo, devre arası kampını 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.Öte yandan Eray Ataseven'e TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'un talip olduğu öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eray Ataseven, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye teklif: Belçika'ya gidelim
Göztepe, Loic Remy'yi transfer etmek istiyor Galatasaray ile Alanyaspor arasında yılın takası! Galatasaray, Kadewere ile anlaştı iddiası

Son Dakika Haberleri
19:27 Jeneriklik golle 1 puanı getirdi! Brighton - Chelsea: 1-1 - Son Dakika Spor
19:22 Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel: Burada organize bir suç var - Son Dakika Spor
19:12 Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti (FOTOĞRAF) - Son Dakika Spor
19:10 Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti - Son Dakika Spor
19:03 İstifa sinyali veren Ersun Yanal'ın basın toplantısının tarihi netleşti - Son Dakika Spor
19:02 Türk boks kulübü EC BOXİNG 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor
18:29 Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 19:52:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor'da Eray yolcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]