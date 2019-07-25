Akhisarspor'da Ergin Keleş imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor transferde hız kesmiyor. Dün Gazişehir Gaziantep'ten stoper Uğur, kanat Erhan ve orta saha Bjanarson'u kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar golcü Ergin Keleş'le de sözleşme imzaladı. Akhisar'a gelip yönetimle görüşen deneyimli futbolcuyla 2 yıllık mukavele yapıldı.

Son olarak Giresunspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Akçaabat Sebatspor, Trabzonspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep ve Sivasspor'da top koşturdu. Ergin Keleş geçen sezon Giresunspor'da 8 maça çıktı, gol atamadı.