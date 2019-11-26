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Akhisarspor'da Eryüksel iddiası

6 saat önce

Yeşil-siyahlılarda 10 yılı aşkın süredir başkanlığı yürüten Eryüksel, takımın son maçlarına gelmedi.

Akhisarspor'da Eryüksel iddiası, System.String[]

Yeşil-siyahlılarda 10 yılı aşkın süredir başkanlığı yürüten Eryüksel, takımın son maçlarına gelmedi. Hafta içi antrenmanları takip eden Hüseyin Eryüksel, maçları ise izlemedi. Taraftardan geçen sezondan bu yana tepki gören Eryüksel'in görevi, mevcut yönetiminden Fatih Karabulut'a devredeceği belirtildi.


Akigo, Eryüksel yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkıp 7 yıl düşmeden mücadele ederken 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa finali oynadı. Akhisar, 2018 yılındaki finallerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazanmayı başardı. 31 Mart'taki son yerel seçimlerde belediye başkanlığına da aday olan Eryüksel, Besim Dutlulu'yla girdiği yarışı kaybetti. Takım Süper Lig'den düştükten sonra Dutlulu ile Eryüksel'in arası açılırken kulübün haziran ayında camiaya tarihi ve yeri ilan edilmeden sessiz sedasız kongreye gitmesi eleştirildi. Taraftarlar, bu süreçte Eryüksel'e şeffaf olmadığı, kulübün maddi durumunu camiayla paylaşmadığı için tepki gösterdi.

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Fatih Karabulut, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:03 
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