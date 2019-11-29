Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu
Son Dakika Spor Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da, takımın Süper Lig'de oynadığı geçen sezondan kalan 3 isim formaya hasret kaldı.

Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da, takımın Süper Lig'de oynadığı geçen sezondan kalan 3 isim formaya hasret kaldı. Yeşil-siyahlı kadroda 5'inci sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi.

Lukac gibi 5 yıldır kadrosunda yer aldığı Akhisarspor'da geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup mücadelesinde 6 maçta 2 gol atan Onur Ayık, yedek kulübesini mesken tuttu. Onur, oynanan 12 lig maçının 5'inde süre alabildi. Kulüpte 3 yıldır forma giyip sakatlık problemi yaşayan Eray Ataseven de yalnız Osmanlıspor maçında 29 dakika oynadı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Milan Lukac, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demir ve sopalarla tesis bastılar
Elazığ Belediyespor Kur'an kursunu ziyaret etti Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu Erkan Zengin, Adana Demirspor'da

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:43:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]