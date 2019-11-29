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Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu! Lukac, Onur ve Eray...

6 saat önce

Yeşil-siyahlı kadroda 5'inci sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi.

Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu! Lukac, Onur ve Eray..., System.String[]

Yeşil-siyahlı kadroda 5'inci sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi.


Lukac gibi 5 yıldır kadrosunda yer aldığı Akhisarspor'da geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup mücadelesinde 6 maçta 2 gol atan Onur Ayık, yedek kulübesini mesken tuttu. Onur, oynanan 12 lig maçının 5'inde süre alabildi.


Kulüpte 3 yıldır forma giyip sakatlık problemi yaşayan Eray Ataseven de yalnız Osmanlıspor maçında 29 dakika oynadı.


Erzurumspor Kulübü, Milan Lukac, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:41 
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