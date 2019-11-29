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Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu! Lukac, Onur ve Eray...
6 saat önce
Yeşil-siyahlı kadroda 5'inci sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi.
Yeşil-siyahlı kadroda 5'inci sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi.
Lukac gibi 5 yıldır kadrosunda yer aldığı Akhisarspor'da geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup mücadelesinde 6 maçta 2 gol atan Onur Ayık, yedek kulübesini mesken tuttu. Onur, oynanan 12 lig maçının 5'inde süre alabildi.
Kulüpte 3 yıldır forma giyip sakatlık problemi yaşayan Eray Ataseven de yalnız Osmanlıspor maçında 29 dakika oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:41
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