Akhisarspor'da Fatih Karabulut'tan veda sinyali

Sezon içinde yıllardır koltukta oturan Hüseyin Eryüksel'in yerine başkanlığa gelen Karabulut'un kararını yönetime ilettiği ancak ayrılmaması yönünde yönetim ve birçok kesimden destek gördüğü öğrenildi.

Karabulut ve Akhisarspor cephesinin, Süper Lig Kulüpler Birliği'nin, "Pandemi nedeniyle bu sezonluk düşme kaldırılsın" talebine de kızgın olduğu, koronavirüs salgını sürecinden en çok etkilenen kulübün kendileri olduğunu söylediği belirtildi. Akhisarspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcuların geleceği bayramdan sonra belli olacak.