Akhisarspor'da Fatih Öztürk Formayı Hiç Çıkarmadı

Süre Atılan Gol Yenilen Gol 1-15 2 3 16-30 2 2 31-45 2 6 46-60 2 3 61-75 2 6 76-90 9 6

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Abdoulwahid Sissoko 17 17 1518 2 0 0 Adrien Regattin 12 5 500 2 0 2 Avdija Vrsajevic 10 9 730 3 0 0 Aykut Çeviker 12 11 895 2 0 0 Bilal Kısa 9 4 331 1 0 0 Caner Osmanpaşa 16 15 1366 3 0 0 Daniel Larsson 3 2 151 0 0 0 Dany Nounkeu 4 1 158 2 0 0 Elvis Manu 15 9 902 2 0 4 Eray Ataseven 8 4 412 0 0 0 Fatih Öztürk 17 17 1530 1 0 0 Güray Vural 16 15 1418 3 0 2 Helder Barbosa 12 11 913 3 0 1 Jeremy Bokila 4 2 178 0 0 2 Josue 14 11 1070 3 0 1 Kadir Keleş 9 8 616 0 0 0 Miguel Lopes 13 12 1057 2 0 1 Mustafa Yumlu 10 10 813 3 0 2 Onur Ayık 14 8 725 2 0 1 Onurcan Güler 4 0 78 1 0 0 Ömer Bayram 3 3 225 1 0 0 Serginho 9 7 669 2 0 0 Yevgen Seleznov 7 6 530 1 1 3

ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kaleci Fatih Özürk, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında tüm maçlarda 90 dakika mücadele etti.Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Akhisarspor, sezona Safet Susic yönetiminde başladıktan sonra Cihat Arslan'la devam etti.İlk devrede 23 oyuncunun forma şansı bulduğu Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, 17 maçta da 90 dakika mücadele etti. 1530 dakika sahada kalan Fatih'i, 17 maçta 1518 dakika oynayan Abdoulwahid Sissoko takip etti. Onurcan Güler 78 dakika, Daniel Larsson ise 151 dakika ile en az süre alan isimler oldu.GollerAkhisarspor'un ilk yarıda attığı 19 golde 10 farklı oyuncunun imzası bulunuyor.Elvis Manu, attığı 4 golle en golcü isim olurken, Yevgen Seleznov 3, Adrien Regattin, Güray Vural, Jeremy Bokila, Mustafa Yumlu 2, Helder Barbosa, Josue, Miguel Lopes ve Onur Ayık ise birer gol attı.Attığı 19 golün 9'unu müsabakaların son 15 dakikalık bölümünde kaydeden Akhisarspor, yediği 26 golün 15'ini karşılaşmaların ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.Yeşil-siyahlı ekibin bu sezon attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:Sarı ve kırmızı kartlarToplam 39 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırılan yeşil-siyahlı ekipte, forma giyenlerden sadece 4 futbolcu sarı kart görmedi.Ege temsilcisinde ilk devrede tek kırmızı kart gören oyuncu Yevgen Seleznov oldu.İlk yarı raporuAkhisarspor'da 2018-2019 sezonu ilk yarı raporu şöyle: