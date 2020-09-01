Akhisarspor'da 'FEDA' sezonu - Son Dakika

Akhisarspor'da 'FEDA' sezonu

Akhisarspor Asbaşkanı Ali Kuloğlu, Akhisarspor olarak bir 'FEDA'ya ihtiyaçları olduğunu belirterek, Akhisarspor'un ligde kalıcı olması ve 2 yıl içerisinde yapılanmasını sağlayarak tekrar Süper Lig'e çıkması için 3 milyon 290 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Akhisarspor'da 'FEDA' sezonu, System.String[]

Akhisarspor Asbaşkanı Ali Kuloğlu, Akhisarspor olarak bir 'FEDA'ya ihtiyaçları olduğunu belirterek, Akhisarspor'un ligde kalıcı olması ve 2 yıl içerisinde yapılanmasını sağlayarak tekrar Süper Lig'e çıkması için 3 milyon 290 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, maddi olarak zor günlerden geçiyor. Akhisarspor Asbaşkanı Ali Kuloğlu, kulüp binasında Sportif Direktör Bayram Ali Kaya, medya sorumlusu Etem Çınar ve taraftar gruplarıyla bir araya gelerek, kulübün ekonomik göstergeleri hakkında bilgi verdi. Geçen sene hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu hatırlatan Kuloğlu, "Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarda bir yıldan önceden gelen para ve 2019-2020 sezonunda futbol federasyonundan gelen parayı harcadık. Maalesef 2019-2020 sezonunu eksi hanede kapattık. 2019-2020 sezonunda yerli oyunculara 4 milyon 350 TL, yabancı oyunculara 4 milyon 173 bin 550 TL olmak üzere toplamda 8 milyon 523 bin TL borçla kapatmış olduk. Tekrardan çalışmalara başladık. Pandemi nedeniyle liglerin temmuz sonunda bitmesi ve Eylül 11'de tekrar başlaması arada çok kısa bir süre oluştu. Bu 8 milyon 523 bin TL olan borcumuzu futbolcular ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 3 milyon 290 bin TL'ye indirdik. Ayrıca temmuz ve ağustos ödemeleri bunun içerisindedir. Futbolculara 3 milyon 290 bin TL ödedikten sonra kalan miktar 12 milyon 815 bin TL'dir. Bunlar futbolcularının alacağı garanti ücrettir. Yollarımızı ayırdığımız futbolculardan Onur Ayık, yaklaşık 1 milyon 10 bin TL ile karşılıklı anlaşarak Akhisarspor'umuzu daha zor günlere sokmaması adına 240 bin TL yıl sonu ödemeli protokol yaparak indirdik. Tolga Ünlü'yü yaklaşık 490 bin TL olan alacağını 125 bin TL bir yıl sonra ödemeli karşılıklı anlaştık. Aykut Çeviker'le 593 bin alacağını 140 bin TL olarak anlaştık. Temmuz ve ağustos alacakları da rakamın içerisinde. Çünkü feshetmediğimiz zaman temmuz ve ağustos alacakları da ilave ediliyor. Erhan Çelenk'in 663 bin olan alacağını karşılıklı olarak sıfır bedelle feshettik. Gökhan Değirmenci kardeşimizin de 514 bin lira olan alacağını karşılıklı olarak sıfır bedelle feshettik. Sözleşmesi devam eden oyuncularımız son derece karakterli, son derece anlayışlı bir şekilde hem daha önce alacaklarından hem de yeni yıl alacaklarından yaklaşık yüzde 25 gibi bir oranda indirime gittiler" dedi.

"3 milyon 290 bin TL'yi acil bulmamız gerekiyor"

Akhisar Belediyesi'nin kulübe büyük katkısı olduğunu aktaran Kuloğlu, "Doğalgaz ve elektrik masrafları Akhisar Belediyesi tarafından karşılanıyor. Stat bakımı ve onarımı her türlü masrafı yine Akhisar Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bu sene personellerimizin içerisinde de ciddi değişiklikler yaptık ve belediyede bu sene bize personel sayısını 12 kişiye, doktoru da ilave edersek 13 kişiye çıkardık. Akhisar Belediyesi bu sene 8 tane altyapı antrenörü görevlendirdi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Akhisarspor'un ekonomik olarak zor durumda olduğunu, bu zorlukların ne kadar önemli olduğunu kamuoyu ile paylaşmak durumundayız. Şu an Akhisarspor'un bu ligde kalıcı olmak için 2 yılda tekrardan yapılanmasını sağlayarak 3. yılda Süper Lig'e çıkması için 3 milyon 290 bin TL'yi acil bulmamız gerekiyor. Akhisar'ımızdan büyük destek bekliyoruz. Akhisarspor'un bu parayı bulabilmesi için bir takım önerilerimiz var. Akhisarspor ve Akhisarspor'u sevenler olarak Akhisar'da belirli bir grubu oluşturamazsak inanın ki burada kimse gerekli desteği vermeyecektir. Burada en önemli konulardan bir tanesi üye konusu. En son toplantıda üyelik 1 defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL'ye indiriyoruz. 2 bin TL'yi veren herkes Akhisarspor'a üye olabilir. Bu anlamda Akhisarlılara çok büyük görev düştüğüne inanıyoruz. Tahmin ettiğimiz üye sayısına ulaşırsak ödememiz gereken paraları daha rahat ödeyeceğiz" diye konuştu.

Futbolculara olan borçlar

Geçmiş dönemde forma giyen futbolculara olan borçlarla ilgili de bilgi veren Kuloğlu, "Yarın başkanımız Fatih Karabulut ile federasyona gideceğiz, genel kurul toplantısı var. Büyük bir ihtimal ile orada açıklayacakları sonuç nedir bilmiyorum ama gelirlerin en fazla yüzde 10, yüzde 15 artığını düşünürsek 12 milyon olan gelirimizin 14 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. 14 milyon geliri olan bir kulübün yaklaşık 18 milyon olan kadroyu karşılamasının son derece kolay olduğunu düşünüyorsunuz ama esas belimizi büken konu maalesef daha önceden FIFA'ya başvurup da kesinleşen CAS kararı ile 1 milyon Euro Emnes'in ücreti. Gelecek olan gelirlerimizin 1 milyon Euro'su yaklaşık 9 milyon TL kesik gelecek. Bizim bu sene puan silme gibi bir derdimiz yok. Emnes'in borcu ödendikten sonra 2. sırada Grbic geliyor 650 bin Euro ona ödememiz olacak. Ondan sonra Bokila var, ona da 46 bin Euro'dur. Bir de Paulo Henrique var, onunki de 90 bin Euro'dur. Yani şu an kesinleşmiş CAS sonuçları yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro gibi kesinleşmiş borcumuz var. Bundan sonra hala devam etmekte olan Danny meselesi var. Yüzde 99 kaybedeceğiz ama bu sene gelmez seneye gelir. Bir de Gekas ile olan davamız var. Orada haklı iken haksız duruma düştük. FIFA'da kazandığımız davayı CAS bozdu. Onun neticesi şu an belli değil. Barbosa'dan devam eden davamız sonuçlandı o dava bizim Akhisarspor lehine sonuçlandı. O davanın kefili de Hatayspor'dur, yani o parayı Barbosa'dan tahsil edemezsek Hatayspor'dan tahsil edeceğiz. Şu an FIFA'da ve CAS'taki durumumuz budur" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor'un bu seneki yaptığı bütçenin çok orantılı olduğunu kaydeden Kuloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda 3 milyon 290 bin TL'yi Akhisar olarak bulmamız lazım. Bunu yöneticilerimiz, idarecilerimiz, başkanlarımız, odalarımız bir şekilde el atılırsa ve taraftarımızın da üye desteği ile birlikte bunu aşarsak, bu sene Akhisarspor'un iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Futbolcularımız öyle anlayışlı ki hiçbir futbolcu böyle bir kulüpte kalmak istemez. Bizimkiler hala burada bizim sözümüzü bekliyorlar, sözümüzün icrasını bekliyorlar. O anlamda hepimize görev düştüğüne inanıyorum. Transfer yasağını kaldırabilmek için bu paraları yatırmamız lazım. Bizler gelecek için tedbir almazsak Akhisarspor'u iyi günler beklemez. Eğer biz Akhisar'da bu kurumları harekete geçiremezsek bu paralar ödenmez. Ödenmezse de futbolcuları burada tutamayız. Giderler gittikleri noktada ben senaryonun ne hale geleceğini bilemiyorum. Tüm Akhisar bunu tüm çıplaklığıyla bilsin. Bizi eleştiriyorlar ama bizim nasıl çalıştığımızı bilmiyorlar. Ben rica ediyorum bütün başkanlarımızdan, bütün büyüklerimizden, egolarını atsınlar gelin şu Akhisarspor'u kurtaralım. 3 milyon 290 bin TL çok komik bir rakam. Herkes üzerine düşen görevi birazcık yaparsa ben inanıyorum ki Akhisarspor çok farklı yerlere gelecek. Akhisarspor olarak bir 'FEDA'ya ihtiyacımız var." - MANİSA

Akhisar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'da 'FEDA' sezonu - Son Dakika Spor

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