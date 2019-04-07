Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Galibiyet Sevinci

Akhisarspor'da Galibiyet Sevinci

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi devirerek ligde kalma umutlarını koruyan Akhisarspor'da A Takım sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, istedikleri her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Akhisarspor'da Galibiyet Sevinci, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi devirerek ligde kalma umutlarını koruyan Akhisarspor'da A Takım sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, istedikleri her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahyaoğlu, "İyi hazırlandığımız bir karşılaşmaydı. İzmir'e moralli gelmiştik. Düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın sonunda da olsa skoru bulduğumuz için mutluyuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu durumdan en kısa sürede çıkarak üstlere tırmanmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:42 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hadise'den Kredi Açıklaması: Bankaya Kahve İçmeye Gittim Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma, Çaykur Rizespor Maçının Kadrosuna Alınmadı Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı Ozan Kabak, Almanya'da Gündemden Düşmüyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:06:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Galibiyet Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]