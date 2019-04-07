Akhisarspor'da Galibiyet Sevinci
49 dakika önce
- Akhisarspor'da galibiyet sevinciİZMİR - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi devirerek ligde kalma umutlarını koruyan Akhisarspor'da A Takım sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, istedikleri her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.
- Akhisarspor'da galibiyet sevinci
İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi devirerek ligde kalma umutlarını koruyan Akhisarspor'da A Takım sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, istedikleri her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.
Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahyaoğlu, "İyi hazırlandığımız bir karşılaşmaydı. İzmir
'e moralli gelmiştik. Düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın sonunda da olsa skoru bulduğumuz için mutluyuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu durumdan en kısa sürede çıkarak üstlere tırmanmak istiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:11 Kaynak: İHA
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