Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da gençlere alkış
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Akhisarspor'da gençlere alkış

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren Akhisarspor, ilk hazırlık maçında Altınordu'yu 2-1 yenerken kadrodaki gençlerin performansı alkış aldı.

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TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren Akhisarspor, ilk hazırlık maçında Altınordu'yu 2-1 yenerken kadrodaki gençlerin performansı alkış aldı. Akhisarspor'un gollerini kadrodaki gençlerden Mert Efe Çölbeyi ve Bertuğ Bayar kaydetti. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, ilk etap kampı dönüşü gençlerle ilgili kararını verecek.
Akhisarspor'da kiralık olarak gönderilecek ya da yolların ayrılacağı isimler Kızılcahamam'daki ikince etap kampına götürülmeyecek. Yeşil-siyahlılar, kendileri ve kulüpleriyle her konuda anlaşılan Mehmet Altıparmak'ın eski takımı Gazişehir Gaziantep'ten sol kanat Erhan Çelenk ve stoper Uğur Arslan Kuru'ya imza attıracak. Yönetimin yabancı bir golcüyle de temasları sürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:04 Kaynak: DHA
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