Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

42 dakika önce

TFF 1. Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Akhisarspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Akhisarspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Akhisarspor, maçın hazırlıklarına başladı.


Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın başında teknik direktör Mehmet Altıparmak, sahada futbolcularla bir süre toplantı yaptı.


Toplantının ardından idmana başlayan yeşil-siyahlı oyuncular, ısınma sonrası, dar alanda pas çalışması yapıp, yarım sahada çift kale oynadı.

Ligde geçen haftayı lider kapatan Manisa temsilcisinde sakatlığı bulunan Taha Yalçıner, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmanı izleyen bir grup taraftar, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.

Akhisarspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF, Suat Arslanboğa ile olan sözleşmesini feshetti
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı! TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:37:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]