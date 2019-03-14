Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Güray Dönüyor Cocalic Yok

Akhisarspor'da Güray Dönüyor Cocalic Yok

56 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamayan Akhisarspor'da Kasımpaşa'yla cumartesi günü oynanacak hayati öneme sahip 90 dakika öncesi haftalardır sakat olan Güray Vural iyileşti.

Akhisarspor'da Güray Dönüyor Cocalic Yok, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamayan Akhisarspor'da Kasımpaşa'yla cumartesi günü oynanacak hayati öneme sahip 90 dakika öncesi haftalardır sakat olan Güray Vural iyileşti. 

Kasımpaşa'yla 7 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanıp 6 maçtır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, yine İstanbul temsilcisine karşı yeşil sahalara dönecek.

Teknik sorumlu Cem Kavçak'ın Güray'ı yedek soyundurup oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Akhisar'da antrenmanda sakatlanan Cocalic ise maç kadrosunda yer almayacak. Yeşil-siyahlılarda Cikalleshi, Mustafa, Bora, Hasan Ali ve Eray'ın da sakatlıkları sürüyor. Fatih ve Josue ise geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bırakılmıştı. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:36 Kaynak: DHA

Güray Vural, Kasımpaşa, Spor
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