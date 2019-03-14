Akhisarspor'da Güray Dönüyor Cocalic Yok
56 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamayan Akhisarspor'da Kasımpaşa'yla cumartesi günü oynanacak hayati öneme sahip 90 dakika öncesi haftalardır sakat olan Güray Vural iyileşti.
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamayan Akhisarspor'da Kasımpaşa
'yla cumartesi günü oynanacak hayati öneme sahip 90 dakika öncesi haftalardır sakat olan Güray Vural
iyileşti.
Kasımpaşa'yla 7 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası
karşılaşmasında sakatlanıp 6 maçtır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, yine İstanbul
temsilcisine karşı yeşil sahalara dönecek.
Teknik sorumlu Cem Kavçak'ın Güray'ı yedek soyundurup oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Akhisar'da antrenmanda sakatlanan Cocalic ise maç kadrosunda yer almayacak. Yeşil-siyahlılarda Cikalleshi, Mustafa, Bora
, Hasan Ali
ve Eray'ın da sakatlıkları sürüyor. Fatih
ve Josue ise geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bırakılmıştı. - Akhisar
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:36 Kaynak: DHA
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