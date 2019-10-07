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Akhisarspor'da hadzic dönüyor

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Giresunspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek liderlik koltuğundan inen Akhisarspor'da, sezonun ilk 3 haftasında görev yaptıktan sonra sakatlanan Hadzic iyileşti.

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TFF 1'inci Lig'de Giresunspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek liderlik koltuğundan inen Akhisarspor'da, sezonun ilk 3 haftasında görev yaptıktan sonra sakatlanan Hadzic iyileşti. İlk 3 maçta oynadıktan sonra Bosna Hersek Milli Takımı'nda arka adalesinde ödem oluşan futbolcu, formasını Cikalleshi'ye kaptırdı. Cikalleshi'nin formda olması nedeniyle iyileştikten sonra da ligde oynayamayan golcü, son iki maçta sakatlığı nüksedince kadroya giremedi. Oynanan son 4 lig maçında süre alamayan Hadzic, milli ara sonrası kadroya dönecek.

Akhisar'da sakatlık problemi yaşayan Eray, Kadir ve Çekdar da milli arada form tutacak. Taha ise henüz iyileşmedi. Giresunspor deplasmanında kaçırılabilecek her türlü golü kaçırdıklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Patates tarlası gibi sahada kötü oynarken bile 9 net pozisyon bulup bir türlü gol atamadık. Lig uzun bir maraton ve puan kayıpları mutlaka olacaktır. Önemli olan ders alıp tekrar çıkışa geçmek. Milli ara bize toparlanmamız için çok iyi gelecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bosna - Hersek, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:37 Kaynak: DHA
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