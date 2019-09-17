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Akhisarspor'da hadzic zor

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Menemenspor galibiyetiyle ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor'da, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan sakat dönen golcü Hadzic'in Hatayspor sınavına yetişmesi zor.

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TFF 1'inci Lig'de Menemenspor galibiyetiyle ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor'da, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan sakat dönen golcü Hadzic'in Hatayspor sınavına yetişmesi zor. Milli takımda arka adalesinde ödem oluştuğu için Menemen maçını kaçıran Hadzic'in tedavisi devam ediyor. Yeşil-siyahlılarda yalnız sezonun ilk haftasında forma giyebilip son 3 maçı kaçıran Bjarnason ise tamamen iyileşti. Yine sakatlıkları bulunan Çekdar ve Eray da oynayabilecek durumda. Ligde bu sezon 4 haftada 4 penaltı kazanan Akhisarpor, attığı 3 golü de beyaz noktadan buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bosna - Hersek, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:01 Kaynak: DHA
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