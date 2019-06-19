Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da harekat başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor'da harekat başlıyor

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'e veda ederek 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen Akhisarspor'da, Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından, yeni sezonun planlanmasına başlandı.

Akhisarspor'da harekat başlıyor, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'e veda ederek 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen Akhisarspor'da, Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından, yeni sezonun planlanmasına başlandı. Son 2 yılda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkararak büyük başarı elde eden tecrübeli teknik adamın, yönetime iç ve dış transferde geniş çapta rapor verdiği bildirildi. Yeniden Süper Lig'e dönebilmek için güçlü bir kadro kurmayı planlayan yeşil-siyahlıların ay sonuna kadar önemli hamleler gerçekleştireceği ifade edildi.
Önceliği mevcut kadroya verecek kurmayların, Altıparmak'ın takımda kalmasını istediği yabancı futbolcularda bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Bilal, Mustafa Yumlu, Kadir, Musa Nizam, Onur ve Zeki gibi yerli isimlerin de takımda tutulacağı vurgulandı. Dış transferde ise öncelikli hedef Altay'ın gol makinesi Marco Paixao olacak. Mehmet Altıparmak'ın da 1'inci Lig'de 29 gol atarak krallık tacını takan 35 yaşındaki Portekizli'yi istediği kaydedildi. Kesenin ağzını açmayı planlayan yönetimin, Altıparmak'ın vereceği listeye göre imza şova başlayacağı dile getirildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
Erzurumspor Kulübü, Mehmet Altıparmak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmail Köybaşı'na 3 talip birden Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu! Burak Yılmaz için Abdullah Avcı ile çalışmak istemiyor iddiası Galatasaray'dan Chicharito hamlesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:25:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da harekat başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]