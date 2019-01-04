Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Hazırlıklar Devam Etti

Akhisarspor'da Hazırlıklar Devam Etti

12 dakika önce

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Akhisarspor, her gün çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Akhisarspor'da Hazırlıklar Devam Etti, System.String[]
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Akhisarspor, her gün çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Sabah salonda çalışan yeşil-siyahlılar, akşam ise sahada idman yaptı.

Akhisarspor ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te hız kesmeden devam ediyor. Her gün 2 antrenman yaparak ikinci yarıya hazırlanan yeşil-siyahlılar, sabah yaptığı salon çalışmasının ardından akşam sahaya çıktı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan antrenmanı, ön çapraz bağları kopan ve Almanya'da ameliyat olan Mustafa Yumlu da takip etti. Kaleciler farklı varyasyonlarla özel antrenman yaparken, ayak tenisiyle başlayan çalışma, daha sonra top kapma çalışmasıyla devam etti. Akhisarspor, Antalya kampındaki antrenmanlarına her gün 2 antrenman yaparak devam edecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:52 Kaynak: İHA

Sabah, Belek, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi

Akhisarspor'da Elvis Manu, Mazeretsiz Olarak Kampa Katılmadı Gençlerbirliği'nde Oynayan Alper Uludağ'ın Mert Nobre Taklidi Futbolcuları Kırdı Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:04:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Hazırlıklar Devam Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]