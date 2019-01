- Akhisarspor'da hazırlıklar devam etti

- Akhisarspor'da hazırlıklar devam ettiANTALYA - İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek 'te devam eden Akhisarspor, her gün çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Sabah salonda çalışan yeşil-siyahlılar, akşam ise sahada idman yaptı.Akhisarspor ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te hız kesmeden devam ediyor. Her gün 2 antrenman yaparak ikinci yarıya hazırlanan yeşil-siyahlılar, sabah yaptığı salon çalışmasının ardından akşam sahaya çıktı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan antrenmanı, ön çapraz bağları kopan ve Almanya 'da ameliyat olan Mustafa Yumlu da takip etti. Kaleciler farklı varyasyonlarla özel antrenman yaparken, ayak tenisiyle başlayan çalışma, daha sonra top kapma çalışmasıyla devam etti. Akhisarspor, Antalya kampındaki antrenmanlarına her gün 2 antrenman yaparak devam edecek.