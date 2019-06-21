Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da iç transfer harekatı
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Akhisarspor'da iç transfer harekatı

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktör Mehmet Altıparmak'la anlaşan Akhisarspor'da, Başkan Hüseyin Eryüksel, iç transfer görüşmelerine başlıyor.

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SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktör Mehmet Altıparmak'la anlaşan Akhisarspor'da, Başkan Hüseyin Eryüksel, iç transfer görüşmelerine başlıyor. Başkan Eryüksel, Hollandalı golcü Elvis Manu ve Portekizli orta saha oyuncusu Josue Pesqueira ile yolları ayıracaklarını açıkladı. Yeşil-siyahlıların; ismi Trabzonspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor gibi kulüplerle anılan Manu için 2 milyon Euro istediği iddia edilirken, Josue için bonservis bedeli belirleneceği bildirildi.
Eryüksel, Göztepe'nin talip olduğu stoper Caner Osmanpaşa'yı ise takımda tutmak istediklerini belirtti. Başkan Eryüksel, Caner'le yaptığı konuşmada tecrübeli futbolcuya, "Sen bu takımın kaptanısın, seni bu takımda istiyorum" mesajı verdi. Caner askerlik görevini tamamladıktan sonra Akhisarspor'la son kez masaya oturacak.


- Akhisar
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
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