Son Dakika › Spor › Akhisarspor'da İzlandalı Bjanarson takımın vazgeçilmezi oldu! - Son Dakika Spor
Akhisarspor'da İzlandalı Bjanarson takımın vazgeçilmezi oldu!
6 saat önce
Son 6 maçta ilk 11'in değişmezi olan İzlandalı attığı 3 golle de takımına büyük katkı sağladı.
Son 6 maçta ilk 11'in değişmezi olan İzlandalı attığı 3 golle de takımına büyük katkı sağladı.
Bjarnason 3-2 kazanılan Hatayspor ve Adana Demirspor ile 2-0 galip gelinen Giresunspor karşılaşmalarında ağları sarstı. Bjarnason bu periyotta 2 de asist yaptı.
Deneyimli futbolcu, Hatayspor ve yine 3-2 kazanılan Osmanlıspor karşılaşmalarında 1'er gol pası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:59
Son Dakika Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor