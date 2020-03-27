Akhisarspor'da İzlandalı Bjanarson takımın vazgeçilmezi oldu!

Son 6 maçta ilk 11'in değişmezi olan İzlandalı attığı 3 golle de takımına büyük katkı sağladı.



Bjarnason 3-2 kazanılan Hatayspor ve Adana Demirspor ile 2-0 galip gelinen Giresunspor karşılaşmalarında ağları sarstı. Bjarnason bu periyotta 2 de asist yaptı.



Deneyimli futbolcu, Hatayspor ve yine 3-2 kazanılan Osmanlıspor karşılaşmalarında 1'er gol pası verdi.



