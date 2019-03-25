Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Josue'ye Af Yok

Akhisarspor'da Josue'ye Af Yok

50 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı kalan kaleci Fatih Öztürk'ü yaklaşık 1 ay sonra affeden son sıradaki Akhisarspor, Josue'nin ise biletini kesti.

Akhisarspor'da Josue'ye Af Yok, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı kalan kaleci Fatih Öztürk'ü yaklaşık 1 ay sonra affeden son sıradaki Akhisarspor, Josue'nin ise biletini kesti. Alanyaspor'la 4 Mart'ta oynanan iç saha maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla arbede yaşayıp Fatih gibi kadro dışı kalan Portekizli futbolcuya yönetimden af çıkmadı. Josue, sezon sonuna kadar takımdan ayrı altyapıyla antrenmanlarını sürdürecek. 

Akigo'yla Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kadroda düşünülmediği öğrenildi. Türkiye kariyerinde Bursaspor, Galatasaray ve Osmanlıspor'da da forma giyen Josue, Akhisar'da 20 lig maçında 2 gol attı. Portekizli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez ağları havalandırıp UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta suskun kaldı. Akhisar, lige milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 2 Nisan'da Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:50 Kaynak: DHA

Fatih Öztürk, Galatasaray, Spor
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