Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Kadro Skandalı

Akhisarspor'da Kadro Skandalı

58 dakika önce

Akhisarspor teknik kadrosu Beşiktaş karşılaşması öncesi kadro skandalına imza attı.

Akhisarspor'da Kadro Skandalı, System.String[]


Akhisarspor teknik kadrosu Beşiktaş karşılaşması öncesi kadro skandalına imza attı. 

Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun ismini yazdı. Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi'yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti. 

Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac'ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:23 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor
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