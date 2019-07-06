Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da kale sağlamda
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Akhisarspor'da kale sağlamda

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra sözleşmesi biten file bekçisi Fatih Öztürk'ü Kasımpaşa'ya kaptıran Akhisarspor, üst üste hamlelerle kalesini sağlama aldı.

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SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra sözleşmesi biten file bekçisi Fatih ÖztürkKasımpaşa'ya kaptıran Akhisarspor, üst üste hamlelerle kalesini sağlama aldı. Yeşil-siyahlı kulüpte 4 sezondur oynayıp sözleşmesi süren Milan Lukac'la görüşen yönetim, 1'inci Lig'de de takımda forma giymek istediğini söyleyen Sırp eldvienle devam kararı aldı. Lukac, takımla antrenmanları sürdürüyor. Boluspor'dan bonservisini alan 30 yaşındaki eldiven Gökhan Değirmenci'yle de 3 yıllık sözleşme imzalayan Akhisarspor, kaleci arayışına nokta koydu. Transferde Osmanlıspor'dan sağ kanat Burhan Eşer, BŞB Erzurumspor'dan eski sağ beki Tolga Ünlü'yle de sözleşme imzalayan Akhisar, anlaşmaya vardığı Gazişehir Gaziantep'in 30 yaşındaki stoperi Uğur Arslan Kuru'nun kulübünden bonservisini almasını bekliyor.


- Akhisar
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
Fatih Öztürk, Milan Lukac, Kasımpaşa, Spor
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