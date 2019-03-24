Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Kaleci Fatih Öztürk'e Af

Akhisarspor'da Kaleci Fatih Öztürk'e Af

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da 24 Şubat'taki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk'e yönetimden af çıktı.

Akhisarspor'da Kaleci Fatih Öztürk'e Af, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da 24 Şubat'taki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk'e yönetimden af çıktı. Fatih'in yönetim kurulu kararıyla salı gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Akigo'da 4 sezondur forma giyen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Fatih'in adı Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'la da anılmaya başlamıştı. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

Galatasaray, Fatih Öztürk, Fatih, Spor
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