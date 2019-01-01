Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Kamp Başlıyor

Akhisarspor'da Kamp Başlıyor

39 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 17 puanla 15'inci sırada tamamlayan Akhisarspor'da ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak.

Akhisarspor'da Kamp Başlıyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 17 puanla 15'inci sırada tamamlayan Akhisarspor'da ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak. 

Antalya Belek'te kampa girecek yeşil-siyahlılar, 10 Ocak'a kadar bu kentte çalışacak. Ege temsilcisi, kampta 9 Ocak'ta Boluspor'la bir hazırlık maçı da oynayacak. Kulüp bulmaları istenen Seleznyov, Dany, Larsson ile ameliyat olan Eray kampa katılmayacak. Transfer arayışlarını sürdüren Akhisarspor'da sezonun ikinci yarısına özel kombine biletler 10 Ocak'ta satışa çıkacak. Kombine fiyatları kapalı tribün E-F-G-H bloklar 500, C-D-I-J bloklar 300, maraton 250, kale arkaları 125 TL olarak belirlendi. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

Belek, Spor
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