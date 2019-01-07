Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Kampa Çıkarma

Akhisarspor'da Kampa Çıkarma

28 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Akhisarspor'da yönetim kampı ziyaret etti.

Akhisarspor'da Kampa Çıkarma, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Akhisarspor'da yönetim kampı ziyaret etti. Ara transfer döneminde eksilen kadrosuna henüz hiç takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda Başkan Hüseyin Eryüksel ve yöneticiler, teknik direktör Cihat Arslan'la takımın son durumunu değerlendirdi. Elinde alternatif kalmayan stoper ve santrfor mevkilerine mutlaka transfer yapmak isteyen Akigo'da kulüp bulmaları istenen Dany ve Larsson da henüz takımdan ayrılmadı. 

Takımla kampta olan iki futbolcunun yapılacak transferlere göre lisanslarının askıya alınabileceği öğrenildi. Stoper transferi yapılamazsa Dany takımda kalacak. Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra adı Süper Lig'den birçok kulüple anılan Seleznyov, İspanya 2. Ligi'nde Malaga'yla 1.5 yıllığına anlaştı. Geçen sezon devre arasından bu yana kadroda yer alan Ukraynalı futbolcunun ayrılış şartlarıyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Cihat Arslan, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Fenerbahçeli Bienvenu, Hatayspor'la Anlaşamadı Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu

Panjuru Kaldıran Yakınları Gözyaşlarına Boğuldu Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:01:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Kampa Çıkarma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]