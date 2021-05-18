Akhisarspor'da kaptandan veda

SÜPER Lig'den 2 yıl içinde 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da 7 yıldır kulüpte forma giyen takım kaptanı Kadir Keleş, camiaya veda etti. Takımda Süper Lig'de yer aldığı dönemden beri forma giyerek kadronun en eski ismi olan tecrübeli sol bek, sözleşmesi bittikten sonra Akhisar'dan ayrıldığını duyurdu. Yeşil-siyahlılarda 2018 yılında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmanın sevincini yaşayıp, 2019'da aynı kupalarda final de oynayan Kadir, camiaya veda mesajı yayınladı. Kadir Keleş'in veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün ayrılık vakti. 2014 de başladı Akhisarspor ile bağım. 7 yıl boyunca bu forma altında oynadığım her maçı ilk günkü gibi o heyacanla gururla ve mutluluk ile üzerimde taşıdım bu zamana kadar. Kaptanlığını yaptığım, kupalar kaldırdığım, UEFA maçları oynadığım bu güzide kulüpten artık ayrılıyorum. Umarım en kısa zamanda tekrar eski günlerine hakkettiği yer olan Süper Lig'e ulaşır. Bu zamana kadar iyi ve kötü günlerimizi geçirmiş olduğum başkanlarım, yöneticilerim, personelim, hocalarım, takım arkadaşlarım ve taraftarlarım herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."