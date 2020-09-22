Akhisarspor'da Karabulut sert çıktı - Son Dakika

Akhisarspor'da Karabulut sert çıktı

TFF 1'inci Lig'de bu sezon mali ve idari krizlerin bitmediği Akhisarspor'da başkanlık görevinden istifa eden Fatih Karabulut sert açıklamalar yaptı.

Akhisarspor'da Karabulut sert çıktı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de bu sezon mali ve idari krizlerin bitmediği Akhisarspor'da başkanlık görevinden istifa eden Fatih Karabulut sert açıklamalar yaptı. Cumartesi günü oynanan Bandırmaspor maçında geçen sezondan kalan paralarını alamayan futbolcuların 30 saniye boyunca topa dokunmayıp protesto eylemi yaptığı yeşil-siyahlılarda istifa kararını bu nedenle almadığını belirten Karabulut, "Ben maçtan önce cuma günü başkanlıktan istifa etmiştim ama yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmedim. Geçen sezon Süper Lig'e çıkamasak bırakmayı düşünüyordum ancak kulübün içinde bulunduğu durumda sezon başına kadar kalıp takımı oluşturmaya karar verdim. Bu süreçte kulüp menfaatlerini gözetip gidenlerle anlaşarak ayrıldık. Örneğin Cikalleshi kalsa 1.7 milyon Euro sözleşmesi vardı" diye konuştu.

Olağanüstü kongrenin 3 veya 4 Ekim'de yapılacağını, bu sürece kadar yönetim içinden bir başkan seçeceklerini söyleyen Karabulut, "Aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum. Zaten göreve devam etsem bu futbolcu grubunu takımda tutmayıp transfer yasağını açardım. Kalan tecrübeli futbolcular kulüp bulamadıkları için kaldı. Aralarında 7 yıldır buradan iyi para kazananlar var. Geçen sezon sadece 1 maaş borcumuz varken antrenman boykotu yaptılar. Geçen yıldan kalan alacakları yüksek rakamlar değil. Geçen sezondan hiç prim borcumuz yok. Takıma yalnız 6 milyon TL prim ödedik. Bandırma maçı sonrası futbolculardan Kadir, 'Bizim Futbol Federasyonu ile bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz kulüple' açıklamasını yaptı. Biz kulüp olarak TFF'den geçen sezon 4 ay para alamadık. Bu yıl da ne kadar alacağımız belli değil. Bu nedenle sıkıştık" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karabulut, Cumartesi, İstifa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'da Karabulut sert çıktı - Son Dakika Spor

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