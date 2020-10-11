Akhisarspor'da Karabulut'un baba acısı

Ali Karabulut'un cenazesi Sazoba Merkez Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ligde milli maçlar nedeniyle verilen arada Menemenspor randevusunun hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, U19 takımıyla Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde antrenman karşılaşması yaptı.

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