Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Kavçak'a Güvenoyu

Akhisarspor'da Kavçak'a Güvenoyu

11 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alıp Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kurtuluş yarışında umutlanan Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak, takımın dümenindeki performansıyla yönetimden güvenoyu aldı.

Akhisarspor'da Kavçak'a Güvenoyu, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alıp Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kurtuluş yarışında umutlanan Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak, takımın dümenindeki performansıyla yönetimden güvenoyu aldı. Cihat Arslan'la yolların ayrılması sonrası geçtiğimiz 2 hafta içinde Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez, Yılmaz Vural ve Hamza Hamzaoğlu'yla görüşerek ücret konusunda anlaşma sağlayamayan yeşil-siyahlılarda vekaleten takımı devralan genç antrenör Kavçak, sınıfı geçti. Akhisarspor, Kavçak yönetiminde lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken yalnız Galatasaray'a deplasmanda 90+4. dakikada kaleci Lukac'ın hatasıyla 1-0 yenildi.

Teknik direktör arayışlarına son veren Akigo'da Başkan Hüseyin Eryüksel, 3-1'lik Alanyaspor galibiyeti sonrası Cem Kavçak'a, "Sezon sonuna kadar göreve devam" mesajı verdi. UEFA Pro Lisans belgesi olmayan Kavçak yerine esame listesine yine Ercan Kahyaoğlu'nun adı yazılacak. Galatasaray deplasmanına çıkmayan kaleci Fatih'ten sonra Alanya maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla arbede yaşayan Josue'ninde kadro dışı bırakıldığı Akhisar'da haftalardır sakat olan Lopes ise iyileşti. Güray, haftaya takıma dönecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kupadaki Kasımpaşa deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Manu, Trabzonspor maçında da yok.

SON DÜDÜĞE KADAR DEVAM

AKHİSARSPOR Teknik Sorumlusu Cem Kavçak,  Alanyaspor maçındaki galibiyeti seri haline getirmek istediklerini söyledi. Sezona verilecek milli maç arasına kadar Trabzonspor ve Kasımpaşa'yla rakip olacak Akhisar'da bu mücadelelerden 6 puan hedeflediklerini belirten Kavçak, "Takım 4 maçtır birlikte hareket ediyor. Bu performansın sinyallerini Galatasaray ve Kasımpaşa deplasmanlarında vermiştik. Ligde halen sonuncuyuz ama son düdüğe kadar mücadeleye devam edeceğiz. Tek önceliğimiz kümede kalmak" dedi.

Akhisarspor'da kesenin ağzını açan yönetimin Alanyaspor galibiyeti için takıma 70'er bin TL prim açıkladığı öğrenildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:22 Kaynak: DHA

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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