Akhisarspor'da Kavçak'ın Güveni Tam

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray 'a konuk olacak düşme hattında son sırada yer alan Ege temsilcisi Akhisarspor, antrenmanlara başlarken teknik sorumlu Cem Kavçak, eksiklere rağmen takımına güvendiğini söyledi. Sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Saffet Susic 'in görevine son verildiği için geçici olarak takımın dümeninde sahaya çıkarak mücadelenin 3-0 kazanılmasınrda pay sahibi olan genç çalıştırıcı, "Biz bunu daha önce de yaptık. Galatasaray'ı bu sezon Süper Kupa finalinde de, ligde de yendik. İstersek yine yenebiliriz. Neden olmasın" dedi.Galatasaray deplasmanında sakatlıkları süren Mustafa Yumlu Dany , Eray, Güray, Lopes ile cezalı Josue ve Serginho'dan yoksun olacak Akhisar'da Kavçak, haftanın ilk çalışması öncesi soruları yanıtladı.Teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrılmasının ardından takımıyla ilk maçına cumartesi günü MKE Ankaragücü karşısında çıkan Cem Kavçak, "Onlar da düşme hattındaki rakiplerimizden bir tanesiydi. İçeride 6 maçımız vardı, bu maçları kazanıp ligde kalmayı hedefliyorduk. Ama maalesef berabere kaldık. Maçta oynatmamaya gelen, oynamak istemeyen bir rakibe karşı oynadık. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptılar. Tabii bu sonuçlar stresi beraberinde getiriyor ve bunun sonucunu da maçta yaşadık. Sakat ve cezalı oyuncularımızın olması da hamle yapmamızda sıkıntı yarattı. Bokila'yı 2 günlük idmanla son 10 dakika oynatabildik. Doktor maç öncesi oynatmamamızı söylediği halde o riski aldık, kendisi de bu riski kabul etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz" dedi.Düşme hattında yer alan kulübün daha önceki yıllarda aynı durumdan çok iyi bir çıkış yaparak kurtulduğunu ifade eden Kavçak, "Daha bitmiş bir şey yok, önümüzde daha 12 maç var. Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Daha önce bu kulüp bunu başardı. İnşallah bu sene de camia, yönetim ve taraftar olarak başaracak güçteyiz. Bu yönde tecrübemiz de var. Ama biraz daha birlik ve beraberlik içinde olunması gerekiyor" diye konuştu. Takım kurmanın mühendislik ile eşdeğer görüldüğü bu zamanda bu sene sıkıntı yaşadıklarını belirten Kavçak, "Sakatlık ve cezalardan bir türlü bu takımın yapılanmasını kuramadık. Sonuçta oyuncularımız var, bir şekilde çıkacağız, oynayan oynamayan herkesin elinden geleni yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Kulüple sezon sonuna kadar herhangi bir anlaşma yapmadığını kaydeden genç çalıştırıcı, "Cihat Arslan hocamız ile geçen hafta yollar ayrıldı. Maça biz çıktık, şu an için bu böyle gelişti. Sezon sonuna kadar bir anlaşma söz konusu değil. Biz sonuçta kulübün antrenörüyüz. Bana burada gel denildiğinde geleceğim, git denildiğinde gideceğim. Sonuçta baki kalan kulübümüz, kulübümüzün yaşaması lazım. Buna da herkesin böyle bakması lazım. Şahsi durumlara bakılmadan herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekir" dedi. Ligde karamsar olmadıklarını söyleyen Kavçak, "İçeride kazanacağımız maçlar ile lige tutunacağımıza inanıyorum. İçeride 5 maçımız var, dışardan getireceğimiz, 1 beraberlik ve 1 galibiyet veya 2 galibiyet bizi ligde tutacaktır. Sadece biraz motivasyon gerekiyor" diye konuştu.